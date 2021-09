Landrat Dietmar Seefeldt hat Dirk Nerding und Marco Nau mit der Silbernen Kreiswappennadel des Landkreises Südliche Weinstraße ausgezeichnet – für ihren Einsatz im Ahrtal beziehungsweise in der Corona-Pandemie. Beide haben mehrere Ehrenämter.

Nau hat sich laut Seefeldt speziell bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verdient gemacht, Nerding im Führungsteam und der Kreisausbildung. Nerding, 48 Jahre alt, war nach Angaben der Kreisverwaltung ein Jahrzehnt stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises. Nau, 27 Jahre alt, ist Bereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbands, in der Schnelleinsatzgruppe Landau-SÜW und seit März 2020 Abschnittsleiter des Diagnosezentrums Landau.

Nerding kommt aus Bad Bergzabern und war von 2011 bis 2021 ehrenamtlich stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises. In dieser Funktion war er unter anderem verantwortlich für den überörtlichen Brandschutz sowie die Aufstellung des Katastrophenschutzes im Landkreis. Der Südpfälzer war an zahlreichen Einsätzen beteiligt, zuletzt als Abschnittsleiter und Verbandsführer des Katastrophenschutz-Kontingents aus SÜW in Bad Neuenahr, um Flutopfern zu helfen.

30.000 PCR-Tests organisiert

Der Südpfälzer war darüber hinaus seit 2008 ehrenamtlicher Leiter der Kreisausbildung der Feuerwehren in SÜW. Er hat in dieser Funktion zahlreiche Stunden und viele Wochenenden dafür genutzt, den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis voranzubringen. Nahezu kein Lehrgang war ohne seine Anwesenheit denkbar, wie es in der Mitteilung der Kreisverwaltung heißt. Seefeldt stellte bei der Auszeichnung auch Nerdings Engagement in der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Landau im Katastrophenschutz heraus, dort sei Nerding eine treibende Kraft. „Ein ganz besonderes Anliegen war und ist Herrn Nerding die Kooperation mit den französischen Kameradinnen und Kameraden des SDIS 67, der Feuerwehr- und Katastrophenschutzorganisation des Département Bas-Rhin. Die Zusammenarbeit ging daher weit über die Arbeitsebene hinaus. Viele Freundschaften, die bis heute Bestand haben, sind entstanden“, so Seefeldt.

Im Landauer Diagnosezentrum unter der Leitung Naus wurden bisher knapp 30.000 PCR-Abstriche im Auftrag des Gesundheitsamts genommen. Zu Beginn der Pandemie hatte Nau das Zentrum am ersten Standort am neuen Messplatz konzipiert und aufgebaut. Auch den Umzug in die Straße „In den Grabengärten“ im August 2020 lag in seinen Händen. Der gebürtige Rohrbacher ist stets zu den Öffnungszeiten des Zentrums vor Ort, plant das Personal, bestellt die benötigten Materialien, koordiniert Abläufe, kommuniziert mit dem Gesundheitsamt und vertritt das Diagnosezentrum bei regelmäßigen Sitzungen des gemeinsamen Krisenstabs des Landkreises und der Stadt sowie bei Sitzungen mit den Vertretungen der Verbandsgemeinden. „Allein im Jahr 2021 hat Herr Nau rund 750 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Diagnosezentrum für das und mit dem Gesundheitsamt geleistet“, hob Seefeldt hervor.

Konzept für Teststationen erarbeitet

Aufgrund von Naus Erfahrungen im Aufbau und Betrieb von Teststationen hat er zudem bei der Konzeptionierung und Errichtung diverser Schnelltestzentren im Landkreis unterstützt. Für die DRK-Ortsvereine sowie die entsprechenden Kommunen war er dabei immer der erste Ansprechpartner. Auch bei der Planung sowie dem Aufbau des Notkrankenhauses war Nau involviert. Weiterhin engagiert er sich seit Anfang Januar, vorrangig an den Wochenenden, im mobilen Impfteam SÜW.