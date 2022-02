Ab sofort steht in der Verbandsgemeinde Maikammer ein Taxiunternehmen zur Verfügung, das neben gängigen Fahrten auch Kranken- und Schülerfahrten anbietet. Dabei ist die Mitnahme eines Rollstuhls oder Rollators möglich. Für Flughafentransfer oder Fahrten außerhalb der Stadtgrenzen kann nach vorheriger Absprache ein Pauschalbetrag vereinbart werden. Auch spezielle Wünsche oder Anregungen können in der Regel erfüllt werden. Für Anfahrten innerhalb der Verbandsgemeinde Maikammer entstehen keine Kosten. Ortsbürgermeister Karl Schäfer, Bürgermeisterin Gabriele Flach und die Geschäftsführerin des Büros für Tourismus in Maikammer, Maria Bergold, zeigten sich im Gespräch mit dem Taxiunternehmer Suhat Karakoyun erfreut über das neue Angebot für die Bürger der Verbandsgemeinde und deren Urlaubsgäste. Der Standplatz des Fahrzeugs ist an der Ecke Marktstraße/Frantzplatz in Maikammer. Weitere Informationen gibt es unter www.taxi-pfalz.de oder 06321 5772907 oder 0173 4911698.