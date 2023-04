Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Januar 2020 ersticht ein Mann in Völkersweiler seine Ehefrau. Zehn Monate später wird der damals 58-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt. Die tritt er allerdings nie an. Er flüchtet nach Südamerika, wo er schließlich festgenommen wird.

Das, was in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 2020 in Völkersweiler geschah, versetzte das kleine Dorf in einen Schockzustand. In einem Haus wurde eine 55-jährige Frau tot aufgefunden