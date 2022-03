Nach einer coronabedingten langen Pause trifft sich die Flüchtlingsinitiative in Hochstadt anlässlich der Entwicklungen wieder. Die Gruppe, in der bislang um die zwölf Menschen aus Hochstadt und Essingen mitwirken, kommt am Donnerstag um 18 Uhr im Naturfreundehaus zusammen. Hatten sich die Ehrenamtlichen bislang hauptsächlich um afghanische Familien gekümmert, indem sie diese beispielsweise bei Behördengängen unterstützen, soll sich nun vorausschauend abgestimmt werden, wie Geflüchteten aus der Ukraine in Hochstadt geholfen werden kann, etwa bei der Suche nach Wohnraum.