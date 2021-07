Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement zum Wohle der Allgemeinheit hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an Günther Hahn verliehen. Der Edesheimer hat sich unter anderem als Flüchtlingshelfer und Naturschützer verdient gemacht.

Wie es in einer Pressemitteilung des Landes heißt, engagiert sich Hahn im Heimat- und Kulturverein Edesheim und ist seit 1992 dessen stellvertretender Vorsitzender. Er wirkte als Bachpate und half bei der Renaturierung, Bachreinigung und Uferbepflanzung mit. Die Streuobstwiesen in und um Edesheim werden von ihm betreut, was beispielsweise regelmäßiges Zurückschneiden und die Bewässerung betrifft. Er half beim Pflanzen von Nussbäumen entlang der L507 und pflegt die Rosen an der Schlossmauer in Edesheim. Auch werden die Bänke entlang der Gemarkungsgrenze von Han instandgehalten und gepflegt.

Gemeinsam mit seiner Frau Gisela bringt sich der Südpfälzer seit 2015 in die Flüchtlingsarbeit ein. Der ehemalige Schulleiter von St. Martin erteilte den Neuankömmlingen Deutsch- und Englischunterricht. Die komplette Betreuung, insbesondere von eritreischen Flüchtlingen, hat das Ehepaar übernommen. Dazu zählen die Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen, bei der Berufsfindung, Freizeitgestaltung, Wohnungssuche bis hin zur Hilfe bei Fahrradreparaturen. Das Ehepaar Hahn ist außerdem Initiator des Flüchtlingscafés im Seniorentreff Edenkoben. Dieses wurde zur Begegnungsstätte für Flüchtlinge und die Bevölkerung. Das Integrationsprojekt endete 2017, weil die meisten Asylbewerber mittlerweile untereinander vernetzt waren und fast alle Arbeit gefunden hatten, heißt es in der Mitteilung des Landes.

Für Grüne Bürgerliste im Verbandsgemeinderat

Günther Hahn engagierte sich auch in der Kommunalpolitik. Von 2012 bis 2019 war er für die Grüne Bürgerliste im Verbandsgemeinderat Edenkoben. Er hat sich ehrenamtlich um die Energieeffizienz in den Schulen der Verbandsgemeinde Edenkoben gekümmert und so wesentlich zur Einsparung von Strom, Wasser und Heizenergie beigetragen. Der Edesheimer brachte sich auch aktiv bei der Pollichia ein. So war er für die Ortsgruppe Edenkoben im Bereich der Umweltbildung und Naturforschung tätig. Er war zweiter Vorsitzender des Ortsvereins Edenkoben, seit 2017 ist er erster Vorsitzender.

Bereits seit 1960 ist Hahn für die Pfadfinder St. Georg in Hainfeld aktiv, in dem er Gruppenstunden und Sommerlager organisiert. Er ist aktives Mitglied beim Förderverein Pfadfinderhütte im Edenkobener Tal. Der Südpfälzer wurde gemeinsam mit Mitstreitern 2017 mit dem Eschbacher Preis ausgezeichnet. Außerdem erhielt Hahn 2015 den Martini-Preis der SPD Südpfalz.