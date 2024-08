Die Gemeinde Herxheim erhält einen Zuschuss von 252.000 Euro zur ökologischen Entwicklung der Freifläche „Im Bruch“. Das sind 90 Prozent der förderfähigen Kosten.

Der Ortsgemeinderat hat 2019 entschieden, die Freifläche nicht zu bebauen, sondern nachhaltig zu entwickeln. Das Gelände „Im Bruch“ mit den angrenzenden Gärten und alten Scheunen sei bereits heute ein Refugium für Vögel, Insekten, Fledermäuse und Amphibien, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Ortsbürgermeister Sven Koch und der Landschaftsarchitekt Kurt Garrecht haben eine Konzeption erarbeitet, die unter anderem die Aufwertung des Bruchgrabens sowie die Herstellung einer Retentionsmulde vorsieht, Stichwort Starkregenvorsorgekonzept der VG Herxheim an. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 280.000 Euro. Jetzt kam der positive Bescheid. Der Zuschuss kommt aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ des Bundes sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Umsetzung ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen.

„Die ökologische Aufwertung des Herxheimer Bruches ist eines meiner Herzensanliegen“, betont Ortsbürgermeister Koch. „Die nachhaltige Entwicklung des Bruchs bietet die Möglichkeit, Starkregenvorsorge, Artenschutz, Klimaschutz und Naturerlebnis für Jung und Alt zu verbinden. Ich bin daher besonders dankbar, dass es uns in weniger als einem halben Jahr gelungen ist, eine Konzeption zu erarbeiten und mit der Zustimmung der öffentlichen Gremien eine Zuwendung zu beantragen.“