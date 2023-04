Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wenn es jemand von uns nicht schafft, liegt das mit Sicherheit nicht an Corona“, findet Kira Becker aus Maikammer. Sie ist eine der 205 Schüler der Finanzhochschule Edenkoben, die aktuell ihre Prüfungen ablegen. Wie gehen Absolventen damit um, wenn sie nicht nur Fachwissen, sondern auch Hygieneregeln im Kopf haben müssen?

Alle Schulen mussten in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. So auch die Hochschule für Finanzen und Landesfinanzschule Rheinland-Pfalz in Edenkoben. Pauken