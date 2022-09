Die Stiftung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG unterstützt 58 Vereine und Institutionen in der Region mit 70.000 Euro und einem VR-Kinderbus, teilt die Bank mit.

In diesem Jahr haben der Stiftungsvorstand und das Kuratorium, bestehend aus Bürgermeistern der Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Dahner Felsenland, Hauenstein, Herxheim und Landau-Land, insgesamt 70.000 Euro Spendengelder zugewiesen. 58 Vereine und Institutionen können sich in Kürze über einen Geldeingang auf ihrem Girokonto freuen, informiert die Bank via Mitteilung.

Die feierliche Spendenübergabe an die Vereinsvertreter ist am 17. Dezember am Schloss in Bad Bergzabern. „Vor Freude strahlen durften bereits die Kinder der Kita St. Elisabeth in Hauenstein. Die drei kleinen Kita-Vertreter Vincent, Nico und Anna Sophia haben ihren VR-Kinderbus nach der Sitzung des Kuratoriums entgegengenommen“, so die Bank. Neben zahlreichen Gemeindeprojekten würden beispielsweise die Förderung der Jugendarbeit in verschiedenen Vereinen sowie kulturelle oder kirchliche Initiativen bezuschusst, heißt es weiter.

Mit der Vergabe von Spenden- beziehungsweise Stiftungsgeldern komme die VR Bank dem genossenschaftlichen Grundgedanken „was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ nach und auch „dem in ihrem Unternehmensleitbild fest verankerten Wert Nachhaltigkeit“. Im November 2018 wurde sie vom Institut für Nachhaltiges Banking (INAB) aus Ludwigshafen für nachhaltiges Banking zertifiziert und im Jahr 2021 rezertifiziert. Das freiwillig angestrebte Zertifikat bringe zum Ausdruck, dass die Bank dem Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene zuweist und ihre Unternehmensführung danach ausrichtet, wird in der Mitteilung verkündet.

Info

Auch im Jahr 2023 wird die Stiftung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau wieder gemeinnützige Institutionen und Projekte im Geschäftsgebiet unterstützen. Förderungswürdige Vereine oder Institutionen haben die Möglichkeit, sich über die Webseite der Bank zu bewerben: vrbank-sww.de/stiftung. Im Falle einer Zusage werden die Stiftungsmittel im Spätjahr 2023 auf ein bei der Bank geführtes Girokonto ausgezahlt.