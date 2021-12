Der neue Feuerwehrstützpunkt in Leinsweiler für die Wehren aus Ilbesheim, Eschbach und eben Leinsweiler ist so gut wie fertig. Im Frühjahr soll das Gebäude eingeweiht werden. Bisher noch nicht vergeben wurden die Aufträge für die Gestaltung der Außenanlage. Damit soll möglichst früh im nächsten Jahr begonnen werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verbandsgemeinderat Landau-Land Bürgermeister Torsten Blank (SPD) ermächtigt, den Auftrag dafür an den günstigsten Bieter zu vergeben. „Die Kosten werden sicher über 50.000 Euro liegen, deshalb brauche ich die Zustimmung des Rates“, erklärte Blank. Der VG-Rat tagt erst wieder Ende März, bis dahin sollen die Arbeiten längst vergeben sein, deshalb erfolgte die Genehmigung im Voraus. Beim Spatenstich im Oktober vergangenen Jahres waren die Kosten für den Bau des Stützpunkts auf 990.000 Euro geschätzt worden. Inzwischen werden Gesamtkosten auf 1,2 Millionen Euro geschätzt, die Außenanlage ist darin enthalten.