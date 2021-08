Die Feuerwehrfreunde Hainfeld veranstalten am Montag, 16. August, ab 19 Uhr im Weingut Glaser ein Benefizkonzert. „Der Erlös geht komplett an die Flutopfer in Rheinland-Pfalz“, erklärt Volker Harms, erster Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr. Für den Abend konnte er die Band Friends aus Landau verpflichten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Veranstaltet wird auch eine Tombola mit tollen Preisen. Der Einlass zum Konzert erfolgt über die Straße „Am Schlossberg“. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist vorgeschrieben, wenn man sich auf dem Gelände bewegt. Am Tisch kann auf die Maske verzichtet werden. Karten können zum Preis von 22,50 Euro online unter www.ws-audio.de bestellt werden. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.