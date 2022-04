Der Nachwuchs der Feuerwehreinheit Böchingen und Frankweiler steht im Mittelpunkt traditionellen Feuerwehrfestes, zu dem deren Förderverein nach coronabedingter zweijähriger Pause wieder einlädt. Die Veranstaltung ist am Sonntag am Feuerwehrgerätehaus in Böchingen. Um 11 Uhr geht es los mit der offiziellen Gründung der Bambinifeuerwehr, welche aus mehr als 20 Mädchen und Jungen ab 7 Jahren aus beiden Dörfern besteht und seit vergangenem Jahr schon aktiv ist. Präsentiert werden auch die beiden neuen Fahrzeuge und die Ausrüstung der Rettungskräfte. Geplant ist zudem eine Vorführung der Jugendfeuerwehr. Für Unterhaltung sorgen das Kinderschminken, zudem wird es eine Spritzwand und Spieleparcours für die jungen Besucher geben. Der Erlös der Tombola kommt dem Nachwuchs zugute.