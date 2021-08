Die Freiwillige Feuerwehr und der St. Floriansverein Steinfeld unterstützen die Flutopfer im Ahrtal. Während ein Teil der Wehrleute und freiwillige Helfer die Gäste beim Feuerwehrfest „fer dehääm“ versorgten, waren die übrigen Kameraden im Wechsel über mehrere Tage vor Ort in Bad Neuenahr, um dort Unterstützung zu leisten. Mit vielen Eindrücken, Emotionen und zum Teil Fassungslosigkeit kehrten sie zum Glück alle wieder gesund zurück. Feuerwehr und Förderverein entschlossen sich, den kompletten Erlös des Festes in Höhe von 5500 Euro den Flutopfern zu spenden. Damit das Geld dort ankommt, wo es am Nötigsten ist, wurde mit der örtlichen Feuerwehr in dem mit am schwersten betroffenen Ort Schuld Kontakt aufgenommen. Etliche Feuerwehrkameraden dort haben dort Hab und Gut in den Fluten verloren. An diese Familien soll das Geld gehen, um wenigstens einen kleinen Funken Hoffnung für die Zukunft geben zu können. Des Weiteren wird das Team vom Küchenparadies Vetterhöffer mit der Spende und Montage von zwei Ausstellungsküchen die Steinfelder Wehr bei der Aktion unterstützen.