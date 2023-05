Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zu klein, zu eng und kein Platz für eine Erweiterung. Außerdem ist auch noch das Dach undicht. Die Rede ist vom Feuerwehrhaus in Klingenmünster. Seit Jahren wird über einen Neubau diskutiert. Gescheitert ist das Vorhaben bisher am Fehlen eines passenden Grundstücks. Nun deutet sich eine Lösung an.

2011 wurden schon einmal Pläne für ein neues Feuerwehrhaus vorgestellt. Damals wollte man ein dreistöckiges Gebäude errichten. „Doch das hat sich als viel zu teuer