Die Silzer Ortswehr hat bereits Anfang Mai ein neues Fahrzeug bekommen. Der Wagen verfügt über eine „beachtlich technische Ausstattung“, heißt es in der Mitteilung der Wehr.

Spannend ist, wie es zur Anschaffung des neuen Fahrzeugs kam. Denn das ist das Ergebnis einer größeren Feuerwehr-Rochade. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hatte bei einer „Beratung zur bedarfsgerechten Ausstattung der Feuerwehreinheiten gemäß der Feuerwehrverordnung“ Anfang Oktober festgestellt, dass die Rinnthaler Ortswehr nicht über die vorgeschriebene Mindestausstattung verfügt. Es muss zumindest ein Löschfahrzeug vorhanden sein. Bei der Ortswehr Rinnthal sind aber nur ein Mehrzweckfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug vorhanden, berichtet die Wehr. Also hat man kreativ geplant: Das 27 Jahre alte Löschfahrzeug aus Silz wurde nach Ramberg und das dortige ging nach Rinnthal.

Das Auto kostet über 150.000 Euro

Folge: In Silz braucht man ein neues Fahrzeug. Und das ist in Silz eingetroffen. Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug hat laut Mitteilung 176 PS. Neben einem 750-Liter-Wassertank besitzt es einen Lichtmast mit zwei LED-Scheinwerfern, eine Tragkraftspritze, einen Stromerzeuger, vier Pressluftatmer, eine Motorsäge und eine Tauchpumpe. Ferner hat das Fahrzeug ein Heckwarnsystem in Form von gelben Blinkleuchten zur Absicherung von Einsatzkräften an Einsatzstellen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 162.000 Euro. 41.000 Euro davon trägt das Land.

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery berichte, dass das Fahrzeug in Silz einen tollen Empfang bekommen habe: Silzer hätten bei seiner Ankunft im Feuerwehrhaus Spalier gestanden.