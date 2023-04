Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Turmfalke hat sich im Dachfirst eines Hauses in Schweigen-Rechtenbach eingeklemmt. Stundenlang versucht er vergeblich, sich zu befreien. Ein beherzter Feuerwehrmann rettet das verstörte Tier.

„Ich möchte auf diesem Weg einfach Danke sagen. Was die Feuerwehr geleistet hat, ist nicht selbstverständlich“, meint Dietmar Merten. Er wohnt in der Nachbarschaft des Hauses, in dessen