Die 37 Feuerwehrmann und drei Feuerwehrfrauen starke Edesheimer Truppe freut sich über Zuwachs auf vier Rädern. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 ersetzt das TLF 8/18, das 1987 in Dienst gestellt wurde.

Das neue Fahrzeug ist auf dem aktuellen Stand der Technik und hat eine umfassende Ausstattung. Aufgebaut auf einem Fahrgestell des Herstellers MAN, verfügt das TLF über Allradantrieb. Wesentliche Merkmale sind der 3000 Liter fassende Löschwassertank und auf dem Dach angebaute Wasserwerfer. Zudem gibt es einen Lichtmast, der unabhängig vom mitgeführten Notstromaggregat Licht liefert. Weitere Geräte für die Brandbekämpfung und einfache technische Hilfeleistung finden sich an Bord, ebenso wie eine Motorkettensäge inklusive Schutzkleidung und eine elektrische Tauchpumpe.

„Alles, was von der Stützpunktfeuerwehr gebraucht wird, ist auf dem Fahrzeug drauf“, freut sich der erste Beigeordnete Eberhard Frankmann. Die Kosten belaufen sich auf knapp 322.000 Euro. Wehrleiter Bernd Sturn erklärt, dass das neue Fahrzeug in den überörtlichen Brandschutz der Verbandsgemeinde eingebunden sei: zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei größeren Bränden außerhalb der geschlossenen Bebauung, etwa in Aussiedlerhöfen, auf der Autobahn oder im Wald.