31 Einsatzkräfte in Gommersheim haben eine neue Führung: Jochen Heinrich ist neuer Wehrführer der Feuerwehr, René Heykes und Dustin Gocea sind seine Stellvertreter.

Der bisherige Wehrführer Andy Haag legte sein Amt nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben nach 16 Jahren nieder. Zuvor war er zehn Jahre lang in der Stellvertretung tätig. Auch sein Stellvertreter Jochen Knab trat nach zehn Jahren von seiner Funktion zurück.

Der neue Wehrleiter Jochen Heinrich kam laut Verbandsgemeindeverwaltung vor 23 Jahren von der Feuerwehr Altdorf nach Gommersheim, die letzten zehn Jahre war er stellvertretender Wehrführer. René Heykes, Werkfeuerwehrmann der BASF in Ludwigshafen, kam im September 2002 zur Gommersheimer Wehr. Aus der Gommersheimer Jugendfeuerwehr kommt Dustin Gocea. Seit Oktober 2023 ist er stellvertretender Jugendwart.

Eberhard Frankmann (CDU), Erster Beigeordneter und Brandschutzdezernent der VG Edenkoben, dankte Haag und Knab für ihr Engagement: „Die Wehrführung einer Feuerwehr über viele Jahre hinweg mit Leben, Verantwortung und Engagement zu füllen, verdient höchsten Respekt“, erklärte er laut Mitteilung. Den Nachfolgern wünschte er „viel Erfolg, Besonnenheit in Entscheidungen und jederzeit die notwendige Unterstützung aus der Mannschaft und der Verbandsgemeinde“.