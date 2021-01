Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Edenkoben vermelden für das vergangene Jahr 196 Einsätze. 447 Feuerwehrangehörige in 16 Mannschaften waren aktiv, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt. Unter anderem 46 Brände waren zu löschen, Hilfe war bei sechs Verkehrsunfällen gefordert. 23-mal lösten Brandmelder einen Alarm aus, dreimal wurden Tiere gerettet. Siebenmal mussten Gefahrgüter beseitigt werden. Zu den spektakulären Einsätzen des Jahres 2020 zählen ein Gebäudebrand in Böbingen im April, ein Schuppenbrand in Edenkoben im Juni und im August der Fund einer Phosphorgranate in Edenkoben.