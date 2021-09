Die Freiwillige Feuerwehr Annweiler kann sich über ein neues Mannschaftstransportfahrzeug freuen. Na ja, sie freut sich schon länger, denn es ist schon seit Oktober 2020 im Einsatz. Wegen Corona war aber jetzt erst die feierliche Übergabe.

Das 140-PS-Fahrzeug ersetzt den fast 30 Jahre alten Vorgänger. 62.000 Euro hat die Neuanschaffung die Verbandsgemeinde gekostet. Das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 13.000 Euro gewährt. Der Wagen ist mit Allrad ausgestattet, was insbesondere für anspruchsvolle Einsätze in unwegsamem Gelände wichtig ist.

Die Feier nahm Bürgermeister Christian Burkhart zum Anlass, Mitglieder der Wehr zu ehren und zu befördern. Das Bronzene Feuerwehrabzeichen erhielten Florian Andt, Johannes Groll und Eva Rung, das Silberne Feuerwehrabzeichen erhielt Tobias Schnetzer. Geehrt wurden Michal Heß, Lars Kiefer, Nico Kühner, Johannes Schäfer für zehn Jahre Mitgliedschaft, Alexander Orth und Michael Daum für 20 Jahre, Michael Brödel, Udo Hinsch und Ernst Bauer für 40 Jahre sowie Rudi Götz für 50 Jahre. Hans-Erich Sobiesinsky wurde nach 53 Jahren Mitgliedschaft, davon zwölf Jahre als Wehrführer, verabschiedet. Franziska Lehnberger und Hartmut Malewski übernehmen nun auch offiziell die Betreuung der Kinderfeuerwehr.