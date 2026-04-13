Die Sperrung der B10-Tunnel nervt die ganze Region. Für die Feuerwehr ist sie jedoch ein Glücksfall: Sie testet eine neue Taktik, um bei Bränden schneller Menschen zu retten.

Die B10 ist für die Region Lebensader und Nervensäge zugleich – vor allem dann, wenn die Tunnel gesperrt sind, so wie aktuell wieder. Gerade dieser Abschnitt ist auch für die Rettungskräfte besonders sensibel. In den zurückliegenden fünf Jahren gab es 136 Unfälle auf der Tunnelstrecke, acht davon direkt in den Röhren. Und wenn darin ein Fahrzeug verunfallt und Feuer fängt, sind die Ausmaße gleich gewaltiger als im Freien.

Die Werksfeuerwehr von Daimler stellt ihren LUF 60 künftig bei Tunnelbränden zur Verfügung. Dahinter verbirgt sich ein unbemanntes Löschfahrzeug, das bereits vor zwei Jahren bei einer Großübung getestet wurde. ArchivFoto: Iversen

Seit Ende Februar sind die vier Tunnel bei Annweiler für zehn Wochen dicht. Der Landesbetrieb Mobilität tauscht dort Technik aus, reinigt, saniert und modernisiert. Für die Feuerwehr ist diese Sperrpause aber noch etwas anderes: eine seltene Gelegenheit, dort zu üben. Derzeit ist sie mehrfach pro Woche vor Ort, um ein neues Tunnelkonzept unter realistischen Bedingungen zu testen. Und das ist ein echter Kurswechsel.

B10-Tunnel gesperrt: Feuerwehr nutzt die Chance

Seit der Fertigstellung der vier B10-Tunnel Mitte der 1990er-Jahre lief es so: Brandbekämpfung und Menschenrettung stehen an höchster Stelle – und das tun sie auch weiterhin. Nur: Bisher mussten sich die Einsatzkräfte rein zu Fuß bis zum Brandherd vorarbeiten. Das fraß in der heißesten Phase viel Zeit, Kraft und Personal. Genau das soll sich nun ändern.

Aktuell saniert der LBM die vier Röhren, die Feuerwehr nutzt die Sperrpause mit. Foto: Christoph Demko

Künftig soll ein Tanklöschfahrzeug über die – wie Wehrleiter Bernd Pietsch es fachmännisch nennt – Anströmseite einfahren. „Es kommt dann auf die Windrichtung an, von welcher Seite es losgeht“, erklärt Pietsch. Denn nur so könne sich die Feuerwehr unter kontrollierbaren Bedingungen bis an den Brandherd vorarbeiten. Neben den Atemschutzgeräteträgern im Fahrzeug werden aber auch weiterhin Fußtrupps unterwegs sein.

Neue Taktik soll im Tunnel Zeit sparen

Dafür arbeitet die Annweilerer Wehr seit zwei Jahren eng mit ihren Bad Bergzaberner Kollegen zusammen, die ja ebenfalls einen Tunnel zu betreuen haben. Gemeinsam absolvieren sie in der Schweiz eine Ausbildung zum Gebrauch von Löschfahrzeugen speziell im Tunnelumfeld. Vier Annweilerer Feuerwehrleute seien dort bereits geschult worden, vier weitere sollen bald folgen und dann ihr Wissen an die Mannschaft weitergeben. Bis Ende 2026 sollen alle dafür vorgesehenen Einsatzkräfte für den Tunneleinsatz ausgebildet sein.

Das neue Löschkonzept für die B10-Tunnel wird gerade vor Ort trainiert. Foto: Bernd Pietsch/oho

Ziel sei, dass nach spätestens 30 Minuten genug Kräfte vor Ort sind, damit der Einsatz im Tunnel gestartet werden kann, erklärt Pietsch. Allein ist das natürlich nicht zu schaffen. Deshalb werden bei jedem Tunnelalarm zunächst die Wehren aus Rinnthal, Wernersberg, Gräfenhausen und Albersweiler mit alarmiert, damit der Grundschutz in der Verbandsgemeinde aufrechterhalten werden kann. Brennt es tatsächlich, kommt Verstärkung aus Hauenstein, Landau-Land, Bad Bergzabern und der Stadt Landau dazu. Diese Kooperationen laufen schon seit mehreren Jahren.

Viele Wehren, ein Ziel: schneller im Tunnel

Neu ist, dass nun auch die Werkfeuerwehr von Daimler in Wörth eingebunden ist. Diese stellt der Wehr bei Tunnelbränden ihren LUF 60 zur Verfügung. Das ist ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das sich einem Brand unbemannt nähern und Wasser wie Luft in den Tunnel blasen kann. Bei einer Großübung im Staufertunnel vor zwei Jahren hatten die hiesigen Wehren zusammen mit den Werkfeuerwehren von Daimler und BASF deren Spezialgeräte getestet. Turbolöscher, Großlüfter und der LUF kamen damals zum Einsatz. Am praktikabelsten habe sich der LUF erwiesen. „Er verspritzt 5000 Liter pro Minute, normalerweise hat die Feuerwehr nur 10.000 Liter dabei“, sagt Pietsch. „Und es ist wirklich toll, und wir sind dankbar, dass Daimler uns bei Ernstfällen damit nun unterstützen wird.“

Das unbemannte Löschfahrzeug wird startklar gemacht. ArchivFoto: Iversen

Was sich in und um die vier B10-Tunnel abspielt, hat die Verkehrszentrale Rheinland-Pfalz in Koblenz dank Warn- und Kamerasystemen rund um die Uhr im Blick. Die aktuelle Sperrung zeigt allerdings auch, wie viel an der Technik immer wieder gemacht werden muss. Und so steht neben der Menschenrettung und Brandbekämpfung inzwischen noch ein weiterer Punkt auf der Prioritätenliste der Feuerwehr ganz oben: „die Strukturkühlung“. Es geht also nicht nur darum, das Feuer zu löschen, sondern auch darum, das Tunnelbauwerk selbst zu schützen. Denn schon kleinere Brände können in solchen Tunneln massive Hitze entwickeln und große Räume verrauchen lassen.