Ein Regionalexpress rast in Insheim auf einen Autotransporter. Vier Menschen werden dabei verletzt. Ein Augenzeuge berichtet von Sirenen, Rauchschwaden und Flammen.

„Ich hörte einen lauten Knall“, schildert ein Insheimer, wie er den Unfall am Montagabend am Bahnübergang in Insheim erlebte. Am Tag danach kehrt der Augenzeuge zur Unfallstelle zurück, fotografiert die Szenerie mit seinem Smartphone und gibt einen Einblick in seine Eindrücke.

Die Spuren der Nacht sind deutlich sichtbar. Verkohlte Überreste, ein beschädigter Zug, der in Richtung Landau steht und ein Bild der Zerstörung prägen den Ort des Geschehens. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind vor Ort, um die Unfallstelle zu räumen. Bahnhofsmanagerin Kathrin Behsler koordiniert die Arbeiten. Der beschädigte Zug sollte am Dienstag abgeschleppt werden. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, bleibt laut einer Bahnsprecherin unklar.

Flammenund Rauch waren weithin sichtbar. Foto: Hasselstein/oho

Der Augenzeuge beschreibt, was er am Montagabend mitbekommen hat. Es heulten Sirenen durch den Ort.“ Der Insheimer wohnt rund 300 Meter vom Bahnübergang entfernt und verließ wie viele andere sein Haus, um nachzusehen, was passiert war. „Innerhalb weniger Minuten waren ganz viele Leute vor Ort. Es waren überall Menschen“, erinnert er sich. Auf dem Weg zum Bahnübergang sah er bereits von Weitem dichte Rauchschwaden und Flammen, die in den Nachthimmel schlugen. „Gefühlt war der halbe Ort dort“, berichtet er. „Alle wollten wissen, was passiert ist.“ Augenzeugen zückten ihren Handys, machten Bilder von den lodernden Flammen und verbreiten Sie in den sozialen Medien. Dort macht die Nachricht von dem Brand schnell die Runde. Die Leute sorgen sich um die Verletzen.

Autotransporter erfasst

Denn was die Anwesenden zu sehen bekamen, waren die erschreckenden Folgen eines Unfalls: Offenbar war der Anhänger eines Lastwagens infolge eines Rückstaus auf den Gleisen des Bahnübergangs stehen geblieben. Ein Regionalexpress, der auf der Strecke Karlsruhe–Landau unterwegs war, prallte auf den Autotransporter. Durch die Kollision geriet der Anhänger in Brand, und Trümmerteile wurden auf die angrenzende Straße und den Mitfahrerparkplatz geschleudert.

Der entstandene Schaden ist immens – hier ist der ausgebrannte Transporter zu sehen. Foto: Ulrike Martin

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herxheim rückte mit einem Großaufgebot an. Nach Angaben von Wehrleiter Jürgen Fink waren insgesamt 56 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Zusätzlich unterstützten 36 Rettungskräfte mit 20 Fahrzeugen den Einsatz. „Die Flammen waren weithin sichtbar, ebenso die starke Rauchentwicklung“, so Fink. „Am Bahnhof war viel los“, fügt er hinzu. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund drei Stunden. Während dieser Zeit wurde das Feuer gelöscht, die Unfallstelle gesichert und erste Bergungsmaßnahmen eingeleitet.

Auch ein auf dem angrenzenden Mitfahrerparkplatz abgestelltes Auto geriet in Brand. Foto: Ulrike MArtin

Ursache für den Unfall war nach bisherigem Kenntnisstand das Fehlverhalten des Lkw-Fahrers. „Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Lokführers“, sagt ein Sprecher der Polizeiinspektion Landau am Dienstag. Im stockenden Verkehr sei der Transporterfahrer mit seinem Fahrzeug auf den Schienen stehengeblieben, bestätigt er. Die Schranken waren zu diesem Zeitpunkt noch geöffnet. Als sie nach unten gingen, habe der Fahrer noch versucht, nach vorne und hinten zu rangieren – ohne Erfolg. Daraufhin entfernte er sich vom Transporter, und das Unheil nahm seinen Lauf. Der Lokführer des Regionalexpresses leitete zwar eine Notbremsung ein, wie der Polizeisprecher mitteilt, wegen des langen Bremsweges reichte das aber nicht mehr. Beim Aufprall wurde mutmaßlich der Tank des Transporters beschädigt, wodurch es zu der Feuersbrunst kam.

Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Gemessen an dem Trümmerfeld, das auch noch am Tag nach dem Unfall zu sehen ist, und an dem, was bei ähnlichen Zugunglücken in der Vergangenheit passiert ist, liest sich die Bilanz noch glimpflich. Dennoch: Es gibt vier Verletzte und einen Sachschaden, der auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt wird. Zum Zeitpunkt des Aufpralls waren laut dem Polizeisprecher inklusive Lokführer sieben Personen im Zug, die diesen selbstständig verlassen konnten. Drei Insassen verletzten sich leicht. Sie seien allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht und nach einer Untersuchung wieder entlassen worden. Etwas schwerer erwischte es den Fahrer des Transporters. Er schaffte es zwar rechtzeitig von den Gleisen, wurde allerdings von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen. „Der Mann wurde am Bein operiert und kann heute das Krankenhaus wieder verlassen“, erklärt der Polizeisprecher.

Der Insheimer Bahnübergang blieb zunächst gesperrt. Foto: Steven Meyer

Neben dem Fehlverhalten des Lkw-Fahrers, der nicht auf den Gleisen hätte stehen dürfen, spielte noch ein anderer Unfall eine Rolle, der sich nicht weit entfernt ereignet hatte. Auf der A65 in Richtung Ludwigshafen war nämlich gegen 17.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und einmal quer über die Fahrbahn in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand geschleudert worden. Die Autobahn hatte für die Aufräumarbeiten gesperrt werden und der Verkehr an der Abfahrt Insheim abgeleitet werden müssen. Nur so kam es überhaupt zum Stau am Bahnübergang.

Der Tag danach: Mitarbeiter der Bahn an der Unfallstelle. Foto: Steven Meyer

Eine Frage kommt auf

In den sozialen Medien wurde die Frage aufgeworfen, wieso der Verkehr an der Abfahrt Insheim von der A65 heruntergelotst worden sei, sei doch wegen der Baustelle im Ort die Verkehrslage dort ohnehin angespannt. Die Polizei spricht von einer normalen Vorgehensweise. Der Verkehr werde bei einer Autobahnsperrung an der letzten Abfahrt vor der Unfallstelle abgeleitet. „Es geht dabei erst einmal darum, einen Folgeunfall zu verhindern.“ Zumal die Baustelle im Ort gekennzeichnet und die Regelung, dass nur Anlieger nach Insheim hineinfahren dürfen, eindeutig ausgeschildert sei.