Die Turn- und Festhalle in Heuchelheim-Klingen erhält einen Notausgang. Der Einbau ist aus Brandschutzsgründen nötig. Da die Heizungsrohre in dem betreffenden Bereich durchgehend verlegt sind, muss die Heizung geändert werden. Der Auftrag wurde an die Firma Roth in Göcklingen zum Preis von 6430 Euro vergeben. Der Notausgang wird nach Willen des Gemeinderats von der Firma Mohra aus Frankweiler für rund 10.100 Euro ausgeführt.