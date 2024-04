Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tschüss grauer Winter, hallo blühende Frühlingszeit. Das muss natürlich gefeiert werden. Der Festkalender bietet in diesem Jahr ein paar Neuigkeiten. Doch wie steht’s um die Sicherheit und das Parkkonzept bei den großen Menschentrauben?

Wenn die wärmenden Sonnenstunden des Frühlings die Mandelbäume erwecken und die Region in ein rosa Blütenmeer verwandelt, pilgern Besucher in Scharen an die Weinstraße.