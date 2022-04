Das Wetter ist frühlingshaft, ab in die Natur. Da darf etwas Gutes zu essen im Gepäck nicht fehlen. 15 Gastgeber an der Südlichen Weinstraße bieten wieder Picknick-Pakete mit regionalen Leckereien an.

Zahlreiche Picknickplätze laden nach einer Wanderung im Pfälzerwald oder durch die Weinberge zum Verweilen ein. Der Tourismusverein SÜW hat zusammen mit Betrieben und Winzern Picknick-Pakete entwickelt. Diese können vor einem Ausflug bestellt und dann ganz entspannt in der Natur genossen werden. Das klassische SÜW-Picknick gibt es für 30 Euro für zwei Personen, es enthält Brot, Wurst und Käse, eine Auswahl an Obst und Gemüse, einen süßen Gruß sowie Mineralwasser und eine Flasche Wein. Das SÜW-Verwöhnpicknick für 50 Euro enthält eine besondere Auswahl kulinarischer Genussüberraschungen. Beide Varianten gibt es bei den Gastronomiebetrieben bis zum 31. Oktober sowohl mit Fleisch als auch vegetarisch.

Passend zur Osterzeit gibt es Geschenkgutscheine für das SÜW-Picknick. Auch erhältlich ist ein Picknick-Geschenkset mit Vesperbrett und Beutel. Alle Angebote finden sich unter www.suew-shop.de. Und eines sollte selbstverständlich sein: Wer in der Natur picknickt, hinterlässt keine Spuren. Viele Picknickanbieter bieten Rucksäcke oder Packtaschen zum Ausleihen an, damit möglichst wenig Müll entsteht.