Bei der Ferienfreizeit des Gräfenhausener Reiterhofs soll ein Ausritt zu einem Höhepunkt werden. Stattdessen schrammen die Teilnehmer an einer Katastrophe vorbei. 21 Menschen werden verletzt. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Am nächsten Tag ist davon aber nichts mehr zu spüren.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Annweilers Stadtteil Gräfenhausen in der überregionalen Presse Erwähnung findet. Die berichtet über einen Reitunfall, der sich am späten Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg in Richtung Eußerthal ereignet hat. Es herrschte „Land unter“, wie eine Dorfbewohnerin der RHEINPFALZ berichtet. Sie habe zig Fahrzeuge von Rettungskräften gesehen und nur gehofft, dass nichts Schlimmes passiert sei.

Ein Tag nach dem Unglück nehmen die Dinge ihren gewohnten Lauf – oder auch nicht. Am Mittwochvormittag wirkt der Ort noch etwas verschlafen. Kaum eine Menschenseele ist zu sehen. Der Geschwindigkeitsanzeiger in der Ortsdurchfahrt scheint ausgeschaltet zu sein, es herrscht zu diesem Zeitpunkt auch kaum Verkehr.

Pferde galoppieren einfach los

Ganz anders das Bild auf dem Reiterhof Hahnenbacher Hof, der sich etwas außerhalb des Ortes befindet: Einige Kinder reiten, andere verschnaufen im Schatten. Im Hintergrund der Anlage glänzt ein Weiher – Idylle pur, vor allem an solch einem sonnigen Tag. Für Trubel sorgen jedoch die vielen Pressevertreter. Sie möchten sich ein Bild vom Reiterhof machen und erfahren, was sich genau auf dem Tagesausritt am Vortag abgespielt hat. Denn diese Frage konnten die Behörden in ihren ersten Meldungen über den Unfall am Dienstagabend noch nicht beantworten.

Besonders gefragt ist Andrea Berthold. Nicht nur weil sie die Chefin des Pferdehofs ist, welchen sie seit 25 Jahren mit ihrem Mann Michael in Gräfenhausen betreibt. Sie hat den Reitunfall auch miterlebt. „Wir waren auf einem Tagesausritt, das sollte ein Höhepunkt unserer Freizeit sein“, erzählt sie der RHEINPFALZ. Mit dabei seien neben zwei minderjährigen Helfern sowie einer volljährigen Betreuerin Kinder im Alter zwischen zehn und 16 Jahren gewesen, die auf dem Pferdehof für knapp eine Woche ihre Ferien verbringen.

Mitarbeiter als Retter in der Not

Das Unglück geschieht am Sommerfelsen, knapp fünf Kilometer Luftlinie von der Anlage entfernt: Im hinteren Teil der 21-köpfigen Gruppe, die in einer Kolonne auf einem Wanderweg zwischen Gräfenhausen und Eußerthal unterwegs ist, scheuen die Pferde plötzlich und galoppieren los. Einige Kinder stürzen zu Boden. „Einige sind auch von selbst runtergesprungen, weil sie in dem Moment nicht weiter wussten“, schildert Berthold. Die Gruppe wird auseinandergerissen. Einige der reiterlosen Pferde laufen alleine zurück zu ihrem Stall auf dem Reiterhof.

Berthold bezeichnet Michael Heß als Retter in der Not. Heß ist ein befreunderter Helfer, der auch ein Pferd auf der Anlage stehen hat. Sie weiß, dass er sich in der Nähe aufhält, informiert ihn telefonisch über den Unfall und gibt ihm ihren Standort durch. Heß, selbst Feuerwehrmann, verständigt wiederum die Rettungskräfte, die er anschließend auch zur Unglücksstelle führt. Die Feuerwehrleute fahren mit Kleinfahrzeugen zu den verletzten Kindern und transportieren sie zu einer rasch eingerichteten Sammelstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Ebenso im Einsatz sind die Polizei, Notärzte und weitere Vertreter des Katastrophenschutzes des Landkreises Südliche Weinstraße, der am Dienstagabend die ersten vorläufigen Informationen zu dem Vorfall liefert.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden bei drei Reitern mittelschwere Verletzungen festgestellt, 16 Kinder wurden leicht verletzt. Ein Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. So schildert es die Chefin des Pferdehofs, die selbst ins Vinzentius-Krankenhaus nach Landau kam. Bei ihr wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Ebenso bei Maya, die zur weiteren Beobachtung vorsorglich die Nacht im Krankenhaus verbracht hat, aber am Mittwoch schon zurück ist. Die 12-Jährige aus Mutterstadt erinnert sich: „Ich bin vom Pferd gefallen und war für eine kurze Zeit bewusstlos.“ Der Reitunfall hat jedoch keine Spuren bei ihr hinterlassen. Denn tags darauf möchte sie gleich wieder auf den Reiterhof. „Solche Unfälle passieren. Ich muss wegen der Gehirnerschütterung leider für einen Tag aussetzen, aber sobald ich kann, steige ich wieder aufs Pferd“, sagt Maya.

Was hat die Pferde verschreckt?

Auch alle anderen Teilnehmer der Freizeit, die aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg stammen, sind am Mittwoch wieder mit Eifer bei der Sache, nachdem sie eine Nacht bei den Eltern verbracht haben. „Es handelt sich aber auch um erfahrene Teilnehmer, die Abzeichen gemacht haben und teilweise schon bei Turnieren dabei gewesen sind“, weiß Andrea Berthold. Deswegen könne ihr auch nicht vorgeworfen werden, unverantwortlich gehandelt zu haben. Zumal Tagsausritte als fester Programmbestandteil vorgesehen waren.

Andrea Berthold kann nur darüber spekulieren, wieso die Tiere in Panik geraten sind. „Vielleicht war es eine Biene oder eine Fliege. Es könnte genauso gut ein Wildschwein vorbeigehuscht sein. Im Nachhinein lässt sich das nicht klären.“ Auch Betreuerin Janne Ullemeyer hat keine Erklärung. „Ich war im hinteren Teil der Gruppe gewesen, mir ist aber auch nichts aufgefallen.“ In Medienberichten heißt es, ein lautes Geräusch beziehungsweise ein Knall habe die Tiere verschreckt. Dabei wird sich auf Angaben eines Notarztes bezogen. „Einen Knall habe ich nicht wahrgenommen“, sagt Ullemeyer.

Großaufgebot an Helfern im Einsatz

Die Tiere benötigten derweil keine spezielle Betreuung nach dem Vorfall, sagt Andrea Berthold. Sie bräuchten Beschäftigung, deshalb sei es erfreulich, dass die Ferienfreizeit trotz des Ereignisses ihren gewohnten Lauf nehmen kann.

Beim Reitunfall war ein Großaufgebot mit 115 Rettungskräften nach Gräfenhausen gefahren, der Katastrophenschutz des Landkreises und der Stadt Landau war bei der Versorgung der Verletzten im Einsatz. Die Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter waren als Koordinatoren vor Ort. Auch die Kreisfeuerwehrinspekteure, ein Großraumrettungswagen aus Ludwigshafen, die Feuerwehren, Polizei, First Responder und die Höhenrettungseinheit waren nach Angaben der Kreisverwaltung dabei.