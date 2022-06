In der letzten Woche der Sommerferien, Ende August beziehungsweise Anfang September, veranstaltet das Protestantische Pfarramt Im Gäu wieder den Kinderferienausklang rund um das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Böbingen. Unter anderem geplant sind ein Besuch des Schwimmbads in Duttweiler, eine Übernachtung im DGH sowie Spiele und Workshops. Infos und Anmeldungen sind möglich online unter www.kirche-im-gaeu.de, über das Pfarramt unter Telefon 06347 1267 oder per E-Mail an pfarramt.imgaeu@evkirchepfalz.de.