Wo einst Kinderschuhe entstanden, kann nun auch getagt, gekocht oder gefeiert werden. Mit der Eröffnung eines Veranstaltungsraumes in der ehemaligen Muck-Fabrik hat die Unternehmerfamilie Seibel die Modernisierung der Fabrik weitgehend abgeschlossen.

„Dein Freiraum“ heißt der neue Veranstaltungsort im hinteren Teil der ehemaligen Kinderschuhfabrik Muck. Etwa 100 Quadratmeter, die zuletzt an einen Physiotherapeuten vermietet waren, wurden umgestaltet zu einem Veranstaltungsraum für bis zu 50 Personen. Den können Privatleute, Vereine oder Unternehmen in verschiedenem Umfang mieten – ob für eine Feier, eine Tagung oder einen Kochkurs.

Eine Küche ist in der ehemaligen Halle integriert worden. Es kann aber ebenfalls das Angebot des benachbarten Lokals „1886 Genussfabrik“ – zuvor „Fabrikcafé“ – genutzt werden. Das Lokal betreibt die Hausherrin, die Josef Seibel GmbH, übrigens inzwischen in Eigenregie; angestellte Betriebsleiterin ist Jutta Seim, die zuvor in Landau ein Café betrieben hat.

Mit der Eröffnung des neuen Veranstaltungsraumes schließt sich gewissermaßen ein Kreis: Der gesamte Komplex der früheren Kinderschuhfabrik Muck ist nun erneuert. Modernisiert wurde zunächst die seit 2003 dort untergebrachte Gläserne Schuhfabrik, in der besondere Schuhe sowie Muster entstehen. 2021 eröffnete das Unternehmen seine neu gestaltete Erlebnisproduktion, die seitdem Josef Seibel Schuhfabrik heißt. Dort entstehen nun etwa Sneaker der Marke Seibel, die das Gründungsjahr 1886 markant auf dem Schuh tragen.

Der modernisierte Markenauftritt mit Blick auf die lange Unternehmenstradition spiegelt sich ebenso im zeitgleich renovierten Bistro „1886 Genussfabrik“ wider, das sich in dem Fabrik-Komplex befindet. Und er zeigt sich nun auch im restlichen Teil des Gebäudes, dem neuen Veranstaltungsraum.

Mit diesem bilde der gesamte Fabrikkomplex ein optisch einheitliches Ensemble, freut sich Geschäftsführerin Franziska Seibel über das jüngste Umgestaltungsergebnis, in das etwa 300.000 Euro flossen. Nun werden noch Parkplätze mit E-Lade-Stationen im hinteren Teil des Hofes angelegt. Damit wird die umfangreiche Renovierung der einstigen Kinderschuhfabrik abgeschlossen sein.

Rund vier Millionen Euro sind unterm Strich in dieses Projekt geflossen. Parallel dazu hat die Unternehmerfamilie das von Seibel 2006 erbaute Einkaufszentrum Shoe City am Eingang der Schuhmeile modernisieren lassen; etwa 400.000 Euro flossen in die Erneuerung der Shoe City, die im Herbst 2022 wieder eröffnete.

Damit hat die Unternehmerfamilie den Hauensteiner Firmensitz der Seibel-Gruppe weiter gestärkt. Über 200 Menschen arbeiten dort für den Hersteller von Damen- und Herrenschuhen. Hinzu kommen Mitarbeiter in den eigenen Werken in Ungarn und Kenia sowie in den Vertriebsgesellschaften und in den eigenen fünf Läden; weltweit beschäftigt das Unternehmen nahezu 500 Menschen.

Die Schwierigkeiten im stationären Fachhandel, der unter den Folgen der Pandemie und der weiter wachsenden Online-Konkurrenz heftig gelitten hat und noch leidet, spürten auch sie, sagt Geschäftsführerin Franziska Seibel. Aber insgesamt seien sie doch zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. Denn vor allem die Auslandsgeschäfte, die etwa die Hälfte des Umsatzes betragen, liefen gut. So zum Beispiel auf dem US-amerikanischen und dem britischen Markt. Seit über drei Jahren leitet Franziska Seibel die Geschäfte gemeinsam mit ihrem Mann Michael Fischer und ihrem Vater Carl-August Seibel. Daran wird sich zumindest in diesem Jahr nichts ändern. Carl-August Seibel, der gerade seinen 65. Geburtstag und sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte, will noch etwas bleiben. Aber er will Aufgaben abgeben, hat er sich fest vorgenommen. Offizieller Renteneintritt sei für ihn, meint er, ohnehin erst im kommenden Jahr, also mit 66 Jahren.

Info

Weitere Informationen dazu unter Telefon 06392 9221 321 oder im Internet auf der Homepage www.deinfreiraum.com