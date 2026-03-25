Gleiszellen-Gleishorbach Feiern im rosafarbenen Schein: Mandelblütenfest im Winzerdorf
Die Weinstraße steht derzeit ganz im Zeichen der Mandelblüte. Traditionell wird das auch in Gleiszellen-Gleishorbach gefeiert, dieses Jahr am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März. An beiden Tagen sind die örtlichen Gastronomiebetriebe Zum Lam, Muskatellerhof und Caveau sowie die Weingüter Nuß, Wissing und Schönlaub ab 11 Uhr geöffnet. Bei gutem Wetter wird am Samstag, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, auch an der Dionysiuskapelle gefeiert. In der Kirche ist die Ausstellung „Rosa Kontraste“ von Vera Allmann-Stübinger zu sehen. Besonders atmosphärisch wird der Samstagabend. Mit Einbruch der Dämmerung wird die Winzergasse stimmungsvoll illuminiert. Zum Abschluss wird am Sonntag um 15 Uhr eine Führung entlang der Mandelpfade angeboten.