In St. Martin wird seit Freitagabend Weinkerwe gefeiert. Weinprinzessin Marlene I., Ortsbürgermeister Timo Glaser und Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach eröffneten die Kerwe vor der Alten Kellerei. Bis Montagabend bieten zehn Ausschankstellen das Beste aus Küche und Keller an. Erstmals findet am Sonntag von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum statt. Am Montag stehen die traditionelle Kerwewanderung ins Kerwetälchen (10 Uhr, Bocksbrunnen, Emserstraße 27) sowie eine Weinbergführung (10 Uhr, Tourist-Info) mit Kellerbesichtigung auf dem Programm. Entlang der Maikammerer Straße werden Kartoffellocken und Süßigkeiten angeboten. Für Kinder sind ein Karussell und verschiedene Stände aufgebaut.