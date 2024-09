Das Dierbacher Ortschef Manfred Huckle wird am Donnerstag, 3. Oktober, um 11 Uhr das Federweißenfest am Lindenplatz eröffnen. Der örtliche Gesangverein wird die Eröffnung musikalisch umrahmen und möchte die Gäste mit einer besonderen Einlage überraschen. Das Fest endet am darauffolgenden Sonntag. Über die Festtage werden die vier Weingüter Geiger, Kuhn, Rinck und Stadler die Besucherscharen in ihren Höfen verwöhnen. Auch die Sportfreunde Dierbach haben sich wieder vorbereitet und laden am Lindenplatz zum Verweilen ein. Und am ersten Festtag gibt es im Kirchen-Café in der St. Anna-Kirche einen Kaffee- und Kuchenverkauf. Veranstalter des Dierbacher Federweißenfestes ist der Bauern- und Winzerverband, Marktmeister Sven Hildebrand kümmert sich um die Organisation. Infos zum Weinfest gibt es auch im Netz unter www.gemeinde-dierbach.de.