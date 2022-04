Nach fast zweijähriger coronabedingter Abstinenz haben sich die Mitglieder des FDP-Kreisverbandes Landau-Südliche Weinstraße wieder zu einem Stammtisch getroffen. Bei dem Treffen in Hayna ehrten die 14 anwesenden Mitglieder ihren langjährigen Parteikollegen Edelbert Müller. Dieser ist seit 1996 Mitglied der FDP, er war ab 1999 Mitglied im Verbandsgemeinderat Herxheim sowie in zahlreichen kommunalen Ausschüssen. Aus gesundheitlichen Gründen ist der nunmehr 73-jährige Kaufmann von seinen Ämtern zurückgetreten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes, schrieb in einem Brief, dass Müller eine große Lücke hinterlasse, die es zu füllen gelte. Aber Müller sicherte seinen Nachfolgern seine Unterstützung zu.