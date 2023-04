Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seuchen und Sperrzonen sind die Leute gerade richtig satt. „Auch das noch“, mag sich der eine oder andere gedacht haben, als die Kreisverwaltung SÜW vor Kurzem eine Warnung für die Bienenkrankheit Amerikanische Faulbrut ausgegeben hat. So ernst wie Corona ist die Sache aber nicht.

Ende April gab die Kreisverwaltung SÜW bekannt, in drei Bienenständen in Steinfeld und Kapsweyer sei die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Die Krankheit greift, wie der Name schon sagt,