Das traditionelle Fastenessen in Kirrweiler findet dieses Jahr am Sonntag, dem 8. März statt. Das hat die örtliche CDU als Veranstalterin mitgeteilt. Das „Essen für einen guten Zweck“ beginnt um 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Edelhof“.

Den Reinerlös werde man dieses Jahr an einen Mitbürger spenden, kündigen die Veranstalter an. Theo G. sei nach einem schweren Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen.

Auf der Speisekarte stehen dieses Jahr Pilzrahmgeschnetzeltes mit Spätzle und Salat, Fleeschknepp mit Meerrettich und Käsespätzle. Dazu werden laut Ankündigung Weine ausgeschenkt, die von Kirrweilerer Winzern gespendet wurden, außerdem alkoholfreie Getränke.