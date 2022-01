Unter dem Motto „Gesund werden, gesund bleiben“ haben die Sternsinger der Pfarrei Herxheim bisher Spenden in Höhe von rund 29.300 Euro gesammelt. Wegen Corona gab es keine Haushaltssammlung, sondern einen Brief mit einem gesegneten Aufkleber. Ein Drittel der Spenden wird an das Projekt „Unterstützung der Kinder in der Bewegung Manthoc in Cajamraca/Peru“ weitergeleitet, zwei Drittel an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Spendenkonto: Pfarrei Hl. Laurentius Herxheim, Iban: DE81 5485 0010 1700 2213 00, Verwendungszweck: Sternsingeraktion.