Im Edesheimer Traditionsgasthaus Zur Blume beginnt ein neues Kapitel. Eine Pfälzerin möchte sich dort verwirklichen. Sie bringt ganz neue Einflüsse in die Lokalität ein.

Sie sei nicht explizit auf der Suche nach einer eigenen Wirtschaft gewesen, sagt Belinda Großhans. Doch als sie erfuhr, dass die Weinstube Zur Blume neu verpachtet werden soll, war ihr Interesse geweckt. Im Internet sei sie über die Anzeige gestolpert. Dann habe sie sich entschlossen, ihren Traum von einer eigenen Gastro zu erfüllen.

Vor zwei Monaten war die Schlüsselübergabe. Nun, nach einigen Renovierungsarbeiten, könne sie starten. Ab Samstag, 14. März, heißt es in der Ludwigstraße 100 wieder: Hereinspaziert! Dann haben die Edesheimer die Gaststätte wieder, in der schon so viele einmal waren, wie Belinda Großhans inzwischen von Menschen erfahren hat, die sie über ihr neues Abenteuer informierte. Womöglich sei sie auch mal selbst als Kind vor Ort gewesen. Ihr Vater stammt aus Edesheim, ihre Großeltern leben heute noch dort, sie selbst ist in Kleinfischlingen zu Hause.

Großhans: „Liebe das Urige“

Wenn man Großhans zuhört, merkt man, wie sehr sie sich in diese Örtlichkeit verliebt hat. Sie möge dieses Urige, das das Objekt ausstrahle, sagt die 38-Jährige. In der Tat steckt in dem Haus eine bewegende Geschichte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird es stets bewirtschaftet. Wobei es fast in eine Bäckerei umgewandelt worden wäre, erinnert Eigentümerin Erika Hundemer. Weil ihr Opa, der „Mayer Bäcker“, wie man ihn nannte, in derselben Straße Backwaren vertrieb und eine Konkurrenzsituation verhindern wollte, kaufte er das Gebäude und führte es als Wirtschaft weiter.

Erika Hundemer kann sich erinnern, wie ihre Großmutter das kleine Kolonialwarengeschäft führte, das damals integriert war. Sie erinnert an die Kegelbahn, die später auch vollautomatisch funktionierte, aber schon vor einer Weile stillgelegt wurde. Sie kenne noch die Zeiten, in denen man die Zur Blume als Dorfgaststätte kannte, diverse Stammtische dort ihren Treffpunkt hatten und frisch gezapftes Bier das dominierende Getränk war. Später, als sie in ein Weingut hineinheiratete, wurde die Biergaststätte zur Weinstube.

Weinstube wurd zur Gaststätte

Diese Zeiten sind aber vorbei, auch die der klassischen Weinstube. Künftig will Belinda Großhans dort vielmehr eine Gaststätte mit integriertem Café und Weinbar betreiben. Neben Weinen aus Edesheim und Umgebung stehen dann auch viele andere Getränke auf der Karte, etwa Cocktails, Aperitifs wie Limoncello oder Espresso. Für jeden und zu jedem Anlass soll es etwas geben, sagt Großhans.

Auch an den Speisen beziehungsweise den Weinbegleitern lässt sich Großhans’ Vorliebe für La Dolce Vita erkennen. So sollen den Gästen neben Flammkuchen auch Focaccia und Oliven serviert werden. Waren und Zutaten beziehe sie dafür extra aus Italien.

Traditionsgasthaus mit vielen Möglichkeiten

Großhans kommt eigentlich aus einer anderen Branche. Sie ist gelernte Bankkauffrau. Doch weil sie ihr Herz an die Gastronomie verlor, orientierte sie sich um und träumte von einem eigenen Laden. Wobei sie sich da eigentlich etwas Kleineres vorstellte. Das Traditionsgasthaus ist ein paar Nummern größer. Sitzplätze gibt es nicht nur in der Weinstube und im Hof, sondern auch im Garten und in einem separaten Kaminzimmer, das sich laut Großhans für besondere Anlässe anbiete. Weiter hinten ist auch noch eine Freifläche, die die neue Betreiberin für die kleinen Gäste herrichten möchte. Damit die Kinder nicht gezwungen seien, am Tisch sitzen zu bleiben, sondern auch die Möglichkeit hätten zu rennen und zu spielen, so Großhans, die selbst zweifache Mama ist.

Die eigene Familienzeit soll nicht zu kurz kommen, darauf hat Großhans bei den Öffnungszeiten geachtet. Donnerstag und Freitag werden Gäste ab dem späten Nachmittag im Gasthaus empfangen, der ganztägige Betrieb ist an den Wochenenden. Dann startet der Tag schon am Morgen mit einem Frühstücksangebot, die Lichter bleiben bis abends an. Ruhetage sind von Montag bis Mittwoch.