Familienforschung verrät viel über den Ort und seine Bewohner. Das dachte sich auch Martin Gödelmann, als er vor über 20 Jahren erfuhr, dass nach dem Tod des Böbinger Hobby-Familienforschers Alfred Damian dieses Wissen verloren gehen könnte, weil es keinen Nachfolger gab. Neben den fünf heute den Ort immer noch prägenden Hauptstämmen hatte der überaus fleißige Familienforscher Alfred Damian auch die weiter vorkommenden Stämme seit ihrem ersten Vorkommen in Böbingen ermittelt und alle als richtige Stammbäume gezeichnet. Martin Gödelmann hat alle Stämme in Excel-Dateien übertragen und durch neue Daten erweitert. Durch die digitale Erfassung ist auch eine Nachverfolgung in allen anderen Stämmen möglich. Es gibts jetzt auch einen Familienstammbaum Trieb, der schon sehr weit gediehen ist und anhand dessen die Kleeblatt-Senioren auch Freimersheimer Familienforschung nachvollziehen können. Interessierte sind dazu am Dienstag, 20. Juni, um 14.30 Uhr in die Frimarhalle Freimersheim eingeladen.