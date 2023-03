Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Günther und Heide Scheidt aus Barbelroth haben eine Leidenschaft für alles Alte. Vor allem für Gerätschaften, die früher in Haus, Hof und in der Landwirtschaft verwendet wurden. Für seine Sammlung hat das Ehepaar vor ein paar Jahren in der alten Scheune eine Art Privatmuseum eingerichtet. Wahre Schätze sind dort zu finden.

Wenn man an dem Haus von Familie Scheidt in Barbelroth vorbeischlendert, muss man unweigerlich einen Blick darauf werfen. Liebevoll arrangiert stehen dort zwischen vielen bunten Blumen