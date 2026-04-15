Ein Lied begleitet eine Pfälzerin mit iranischen Wurzeln seit Kindheitstagen. Jetzt wird es zum Symbol für die Sehnsucht nach Freiheit. Was der Krieg mit ihr macht.

„Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.“ So beginnt ein Volkslied, das Mitte des 19. Jahrhunderts durch Hoffmann von Fallersleben allgemeine Bekanntheit erlangte. Dieses Stück geht Mina Azadi immer und immer wieder durch den Kopf, wenn sie an ihre Landsleute im Iran denkt. In dem Land, in dem sie selbst auf die Welt kam und wo ihre Familienangehörigen noch leben.

„Die freien Gedanken sind das einzige, was sie dort haben“, erzählt die Frau, die wie die meisten Exil-Iraner ihre Geschichte gerne erzählen möchte und zu dem aktuellen Geschehen in Nahost eine klare Meinung hat, aber nicht mit ihrem wirklichen Namen genannt werden möchte. Aus Angst, dass es für ihre Familie in ihrer Heimat Konsequenzen haben könnte. In diesem Beitrag bekommt sie den iranischen Namen Mina Azadi. Der Nachname bedeutet übersetzt Freiheit.

Azadi: „Keine Angst zu haben, wäre naiv“

Was die Namensnennung betrifft: Wie jüngst in Fernsehdokumentationen anlässlich des Kriegsgeschehens abermals verdeutlicht wurde, betreibt die iranische Regierung intensive Spionage im In- und Ausland, um Regimegegner zu überwachen, einzuschüchtern und damit schlussendlich ruhig zu stellen. „Wer keine Angst davor hat, ist dumm und naiv“, betont sie.

Azadi wünscht sich, dass auch das iranische Volk irgendwann das machen kann, was ihr selbst in ihrer neuen Heimat Deutschland möglich ist: die Freiheit genießen, die hier selbstverständlich ist. „Es geht nicht einzig darum, dass Frauen wie ich ohne Kopftuch herumlaufen können, ohne Angst davor zu haben, dass die Sittenpolizei kommt und sie bestraft.“ Es gehe auch darum, draußen tanzen und sich als Paar frei bewegen zu können, Rechte zu haben und sich gegen politische Entscheidungen äußern zu dürfen.

Besonderer Geschichtsunterricht

Born to be free, auf Deutsch „Geboren, um frei zu sein“ – mit dieser Aussage wirbt die Südpfälzerin in ihrem Whatsapp-Kanal. Was es bedeutet, frei zu sein, das hat sie ihren Kindern über Ostern vor Augen führen wollen. Die Familie war über die Feiertage in der Normandie. Sie besuchten die Schauplätze, an denen 1944 die Alliierten landeten und damit den Untergang der Nazis einleiteten. „Damals war im Kampf gegen die Diktatur auch Unterstützung aus dem Ausland nötig, der Widerstand allein hat nicht gereicht.“

Die zweifache Mutter weiß, dass es für manche paradox klingen mag, dass Iraner wie sie die Bombardierungen der USA und Israels im Iran begrüßen, wenn nicht gar feiern. „Aber ich soll Ihnen auch von meiner Mutter ausrichten, dass es ihr gut geht und dass sie sich über jede Bombe, die fällt, freut.“ Denn nach fast 50 Jahren Islamischer Republik seien die Menschen zermürbt von den Repressionen der Mullahs. Kritiker des Konflikts betonen, Donald Trump wolle sich an dem Öl und den anderen Schätzen im Iran bereichern. Dem US-Präsidenten gehe es gar nicht um das Volk. Azadi macht sich darüber keine Sorgen. „Das iranische Volk hat ja ohnehin nichts von seinen Bodenschätzen.“

Demo vor dem EU-Parlament

Azadi freut sich, dass sich aufgrund des Kriegs im Iran gedanklich stärker mit der Situation dort und der Repression auseinandergesetzt wird. „Vielleicht haben wir nicht genug darauf aufmerksam gemacht, vielleicht wurde das Volk auch einfach nicht gehört, als es auf die Straße ging und protestierte“, sagt sie. Sie selbst habe auch mal ihre Angst vor der Spionage überwunden und sei auf eine Demonstration gegangen, vor dem EU-Parlament in Straßburg war das. Gefordert wurde, dass die EU die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation einstuft.

Nicht wenige Iraner trauern den Schah-Zeiten nach. Damals ging es dem Volk gut, vielleicht zu gut, sagt auch Azadi. Ihre Mutter beispielsweise habe von ihrem eigenen Geld ihr Studium finanziert, habe dabei mit ihr, als sie noch ein kleines Kind war, ein Auslandssemester in Europa verbracht. Nach ihrer Rückkehr in den Iran kam aber die Wende. „Als wir in Teheran ankamen, saß im nächsten Flieger, der dort am Flughafen landete, Ruholla Chomeini.“ Der Mann, der als Gründer der Islamischen Republik gilt. Das war 1979. Ein Jahr später begann der Erste Golfkrieg, Azadi war Zeitzeugin. „Eine der ersten Bomben des Iraks schlug in unserer Nähe ein, auch damals war ich am Flughafen“, erzählt sie.

Als Jugendliche die alte Heimat verlassen

Azadi verließ Mitte der 80er-Jahre den Iran. Damals war sie noch eine Jugendliche, sie kam bei ihrer Tante unter. Ihre Familie ist inzwischen über verschiedene Länder verstreut, sie lebt in Europa und zum Teil in Kanada. Sie selbst sei seither nur einmal in ihre Heimat zurückgekehrt, und zwar mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann. Damals war sie heilfroh gewesen, wieder nach Deutschland reisen zu können. In den Iran einzureisen, als Partnerin eines Christen – das sei schon eine schwierige Angelegenheit gewesen. Daher seien sie getrennt voneinander geflogen.

Azadi ist in Teheran auf die Welt gekommen. Inzwischen haben sie und ihr Mann in einem südpfälzischen Dorf ihr Haus gebaut und Wurzeln geschlagen. Sie telefoniere regelmäßig mit ihrer Familie. Seit mehreren Wochen aber herrsche Funkstille. „Keiner möchte den anderen mit seinen Sorgen belasten“, sagt Azadi. Auch von ihren Angehörigen aus dem Iran bekommt sie so gut wie nichts mit. Manchmal gibt es noch ein Klingeln auf dem Handy, das beweist, dass man noch am Leben ist. Längere Gespräche seien nicht möglich, da die Internetverbindung gekappt ist. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich etwas ändert. So klein sie auch sein mag.