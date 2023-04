Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit vielen Jahrzehnten sind über Schweighofen Fallschirmspringer am Himmel, sobald das Wetter passt. Das könnte sich in diesem Jahr ändern. Der Verein hat nämlich kein Flugzeug mehr. Die Suche nach einem Ersatz ist schwierig – das hat gleich mehrere Gründen.

Den 15. April hatten sich viele Fallschirmspringer in der Region dick in ihrem Kalender markiert. An jenem Samstag sollte nämlich die Saison 2023 in Schweighofen starten. Entsprechend