Daniele Seeland reinigt in Albersweiler ganz professionell Autos, und das ganz ohne Chemie. Was der Firmenchef sonst noch vorhat.

Für wen das Auto mit Prestige verbunden ist, will es innen wie außen auf Hochglanz poliert haben. Darum kümmert sich seit April Daniele Seeland. Er hat sich damit selbstständig gemacht, mit viel Aufwand eine eigene kleine Halle saniert und mit Hebebühne, Poliermaschine und Lichttechnik ausgestattet. Aus einem jugendlichen Hobby wurde ein Beruf: „Mein Onkel hatte früher einen großen Fuhrpark, alleine mit acht Porsche. Am Wochenende habe ich die Fahrzeuge gereinigt und mir ein Taschengeld dazuverdient.“ Autos und deren Reinigung sind seine Leidenschaft. „Meine Tante hatte einen Maserati, den durfte ich auch reinigen“, erinnert er sich.

Was der Profi empfiehlt

Auf Wunsch erledigt Seeland auch eine chemiefreie Reinigung. Diese empfiehlt er vor allem, wenn regelmäßig Kinder oder Hunde mitfahren. In naher Zukunft wird es auch eine Trockeneisreinigung geben. Dabei wird Trockeneis in eine Maschine gegeben, welches in kleinen Pellets auf den Schmutz geschossen wird und diesen löst. „Dies ist die schonendste Art der Reinigung, gerade im Hinblick auf den Motorraum mit seinen vielen Steuerelementen und der Elektronik.“ Doch nicht nur die Elektronik sei sensibel, sondern beispielsweise auch der Klavierlack im Auto. Für kleinere Aufgaben macht Seeland auch Hausbesuche, die größeren Aufträge werden jedoch in Albersweiler erledigt. Eine Spezialisierung im Segment der höherpreisigen Fahrzeuge ist vorgesehen, doch willkommen ist jedes Fahrzeug, von jung bis alt, vom Smart bis zum Maybach.