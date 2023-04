Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in der Corona-Krise wirtschaftlich überleben will, muss kreativ werden. Homeoffice, Lieferservice und digitale Lernplattformen sind häufige Antworten auf die Kontaktbeschränkungen. Auch die Fahrschulen in Rheinland-Pfalz möchten Teile ihres Unterrichts online anbieten – dürfen sie aber nicht. Warum?

Martin Hetzler aus Herxheim hatte schon alles vorbereitet. Den Unterrichtsraum seiner Fahrschule hat er zu einer Art Studio umgebaut. In einem Konzept, dass er der Landauer Fahrerlaubnisbehörde