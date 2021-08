Im vergangenen Jahr hat die Fahrradbranche einen enormen Zuwachs erlebt. Als den Menschen im ersten Lockdown im März klar wurde, dass es mit dem Urlaub schwieriger werden würde, stapelten sich bald die Anfragen bei den Radläden. Händler aus der Südpfalz kamen an ihre Grenzen.

„Alle haben ihre Räder rausgeholt, die irgendwo im Keller herumstanden“, sagt Stefan Klein, Inhaber von Fahrradhaus Gaab in Landau. Auch Michael Haus, Betreiber vom Rad-Haus in Silz, berichtet: „Es waren Leute an Fahrrädern interessiert, die ich vorher nicht als Fahrradfahrer in meinem Laden hatte.“ Schon während des Lockdowns im März und April begannen auch die Nachfragen beim Radgeschäft Schultz in Steinfeld zu steigen. Natürlich war der Laden noch geschlossen, weshalb die Kundenwünsche nicht direkt erfüllt werden konnten. Aber es ließ schon erahnen, welche Auswirkungen die Pandemie und die Einschränkungen auf die Fahrradbranche haben würden.

Als die Lockerungen im Mai schließlich in Kraft traten, stieg die Nachfrage nach Fahrrädern gewaltig. „Im Jahr 2020 haben wir mehr Fahrräder verkauft als jemals zuvor“, sagt der Christian Schultz, Chef von Radhaus Schultz in Steinfeld. Auch die Nachfrage nach Reparaturen sei deutlich gestiegen. In nüchternen Zahlen ausgedrückt, verbuchte die deutsche Fahrradbranche im ersten Halbjahr 2020 ein Absatzplus von 9,2 Prozentpunkten im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019 – trotz des ersten Lockdowns im März. Das vermeldet der Zweirad-Industrie-Verband.

„Wir waren oft am Limit“

„Für die Fahrradbranche war das ein gutes Jahr“, sagt Susanne Höhlinger, Inhaberin von Zweirad Burckhardt in Landau. Die steigende Nachfrage bringt aber auch einige Probleme mit sich. „Wir waren oft am Limit“, sagt Claudia Weigenand vom Radshop in Maikammer. Die Arbeitsbelastung sei enorm gewesen. „Es war ein langes Jahr“, bestätigt auch Stefan Klein von Fahrrad Gaab in Landau. „Innerhalb von vier Wochen haben wir Termine für zehn Wochen herausgegeben.“ Klein entscheidet deshalb, keine Fremdräder mehr für Inspektionen oder Reparaturen anzunehmen. Es sei der Versuch gewesen, dem Ansturm gerecht zu werden und die Kundenbetreuung zu gewährleisten. Nur wer sein Fahrrad bei ihm gekauft hat oder wer mit seinem Rad in den letzten zwei Jahren bei ihm in der Werkstatt war, bekommt noch einen Termin.

Auch bei Zweirad Burckhardt war der plötzliche Andrang deutlich zu spüren. Susanne Höhlinger berichtet, dass sie mit persönlichen Beratungsterminen versucht hätten, die Lage zu entzerren, teilweise auch mit Terminen nach Feierabend. Aber nicht nur für die Läden bedeutete das Jahr 2020 eine Umstellung. Wer ein bestimmtes Fahrrad suchte, musste manchmal Abstriche machen. „Als Kunde musste man flexibler sein“, sagt Stefan Klein. Oft war das gewünschte Rad von einer Marke nicht vorrätig oder gar nicht bestellbar.

Produktion hinkt hinterher

Die Zusammenkunft von gestiegener Nachfrage und Problemen in der Lieferkette erschwerte die Beschaffung von Komponenten. Ersatzteile konnten nicht immer geliefert werden. Die Beschaffung war für alle schwierig. „Die einfachsten Ersatzteile fehlten oder fehlen noch“, berichtet Michael Haus vom Rad-Haus in Silz und denkt dabei an Fahrradständer, die er vergeblich versuchte zu bestellen. „Man verkauft, was noch da ist“, sagt Detlev Kunz, Inhaber vom Zweiradshop Kunz in Bad Bergzabern. „An Werkstatt-Tagen sitze ich teilweise stundenlang am Computer und beschäftige mich damit, wo ich Ersatzteile herbekomme“, sagt Claudia Weigenand. „Anfangs waren die Kunden noch etwas ungeduldig, inzwischen haben sie aber überwiegend Verständnis.“

Ein starker Schwerpunkt bei den Kunden war im Jahr 2020 das E-Bike oder auch das Pedelec. „Bei mir im Laden waren es schätzungsweise 90 Prozent E-Bikes, wenn man die Kinderräder außer Acht lässt“, sagt Michael Haus. Fast alle Fahrradläden berichten von der steigenden Begeisterung dafür. Der E-Bike-Bereich nehme ohnehin immer weiter zu. Christian Schultz schätzt den Trend zum Pedelec als positiv ein: „Die Leute lassen das Auto eher mal stehen.“ Er meint, durch die E-Bikes nehme man das Fahrrad mittlerweile eher als Verkehrsmittel wahr.

Fahrrad inzwischen mehr Verkehrsmittel

Ob das Interesse am Rad hoch bleibt, ist schwer abzusehen. Das Pedelec, 2020 bei vielen der Verkaufsrenner, wird wohl auch weiterhin stark nachgefragt werden. Aber die Bedingungen für dieses Jahr sind noch nicht festgelegt. Viele der Fahrradhändler sorgen sich, dass sie zu viel oder zu wenig für den Sommer bestellt haben. Das vor uns liegende Jahr ist für alle schwer einzuschätzen. „Im Winter ist es sowieso immer ruhiger, erst im März wäre wieder Saisonstart. Man muss noch sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt Susanne Höhlinger.

„Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Nachfrage gleich bleibt. Aber ich denke, dass man länger auf die Räder warten muss“, sagt Michael Haus. Viele Hindernisse des letzten Jahres werden sich also wohl fortsetzen. „Die Probleme mit der Materialbeschaffung werden sich noch verstärken“, befürchtet auch Höhlinger. Aber nicht alle Prognosen sind negativ. Viele setzen auf den beginnenden Sinneswandel der Menschen. So auch Stefan Klein vom Fahrradhaus Gaab in Landau: „Die Leute integrieren das Fahrrad jetzt mehr in den Alltag. Ich hoffe, dass das nicht wieder vergessen wird.“