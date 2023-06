Der Sommer-Fahrplanwechsel tritt zum Sonntag, 11. Juni, in Kraft. Dadurch verändern sich einige Linienführungen im Landkreis Südliche Weinstraße. Die größte Verbesserung gibt es in der Verbandsgemeinde Herxheim. Hier eine Auswahl an wichtigen Änderungen.Der westliche Teil von Rohrbach sowie die Ortsgemeinde Insheim werden über die Linien 540, 553 und 554 erstmalig an das Busnetz angebunden. „Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zum jetzigen Stand.

Damit wird die Achse von Klingenmünster bis nach Rohrbach – und mit einem Umstieg an Werktagen sogar bis nach Herxheim, Hayna, Erlenbach und Kandel – erweitert. Zudem werden die Fahrzeiten teilweise erheblich verkürzt“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Die Buslinie 540 wird künftig um die Haltestellen „Billigheim, Friedhof“ und „Rohrbach, Landauer Straße“ ergänzt, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit . Somit kann erstmalig Rohrbach an das Busnetz in Richtung Bad Bergzabern sowie Landau angebunden werden.

Zusätzlich können Fahrgäste aus Richtung Bad Bergzabern (unter anderem aus Klingenmünster, Göcklingen, Heuchelheim, Billigheim und Mühlhofen) in Rohrbach von Montag bis Freitag auf die neu geplante Buslinie 554 in Richtung Rohrbach, Herxheim, Hayna, Erlenbach, Minderslachen und Kandel umsteigen. Die Buslinie 544 verkehrt künftig samstags über die Ortsgemeinden Kapellen-Drusweiler, Oberhausen, Dierbach, Niederotterbach, Steinfeld und Kapsweyer nach Schweighofen. Somit können Kapellen-Drusweiler, Oberhausen, Dierbach und Niederotterbach erstmals an das Busnetz an Samstagen angebunden werden (werktäglich bedient durch die Linie 547).

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.vrn.de.