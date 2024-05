In der Nacht auf Donnerstag hat es in der Südpfalz unterschiedlich stark geregnet. Bei Hainfeld kam es besonders dicke. Auf der Strecke zwischen Hainfeld und Rhodt unter Rietburg stand laut Polizei auf einer Länge von etwa 70 Metern eine Fahrspur so stark unter Wasser, dass die Feuerwehr hinzugerufen werden musste. Diese spülte die Abwasserwege frei, sodass die Fahrbahn dann wieder freigegeben werden konnte.