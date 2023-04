Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rhodt und Weyher muss beim Thema Kita gehandelt werden. In der einen Gemeinde ist die Einrichtung zu klein, um die neuen Landesvorgaben erfüllen zu können. In der anderen gibt es keine im Ort, sodass die Kinder in Edesheim betreut werden. Das ist aber bald nicht mehr möglich. Eine Lösung ist in Sicht.

Vor vier Jahren war der Plan noch verworfen worden, in den Gemeinden Rhodt und Weyher wird aber nun doch an einer gemeinsamen Kindertagesstätte gearbeitet. Beide Gemeinderäte haben kürzlich