Die Stadt Landau und der Landkreis SÜW starten ein gemeinsam mit dem Bildungsanbieter Profes ein Projekt, um Sprachbarrieren abzubauen.

Geschaffen wird eine zentrale Anlaufstelle, um Institutionen, Bildungseinrichtungen oder privaten Personen aus der Stadt Landau oder dem Landkreis Südliche Weinstraße schneller zu Sprachmittlern zu vermitteln. Das Vorhaben ist Teil des vom Land geförderten Projektes „Sprachmittlung-Pfalz.

Sprachmittler helfen Zugewanderten, die noch nicht so gut Deutsch sprechen und verstehen. Für sie stellen Behördengänge, Arztbesuche oder der Kontakt mit Schulen, Kitas und anderen Institutionen Herausforderungen dar. „Betroffene Menschen greifen häufig auf Landsleute zurück, die sowohl ihre Herkunftssprache als auch Deutsch gut beherrschen und sie bei Terminen begleiten. Wir möchten jetzt die Arbeit der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler professionalisieren und einen einfachen und zentralen Zugang zu dieser Form der Übersetzungsunterstützung für Institutionen und Beratungsstellen einrichten“, sagen die Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Landau, Elena Bonatz, und die Integrationsbeauftragte des Kreises SÜW, Sihame Hlubek.

Die zentrale Vermittlungs- und Koordinierungsstelle ist bei Profes angesiedelt. Es wird ein Sprachmittlungspool aufgebaut, in den sich Sprachmittelnde unterschiedlicher Herkunft eintragen können, um angefragt zu werden. Wer mitwirken möchte, kann sich an Sandra Kiefer von Profes entweder telefonisch unter 0176 18099827 oder per E-Mail an sprachmittlung-pfalz@profes-gmbh.de wenden.