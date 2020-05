Im Heilkräutergarten hinter der „Alten Apotheke“ (Hauptstraße 9) in der Altstadt Annweilers wachsen etwa 80 Heilpflanzen „zum Anfassen“, beschriftet mit Namen und Anwendung. Der Verein SÜW Annweiler bietet am 6. Juni um 11 Uhr eine Führung an. Apotheker Alexander Roth wird den Teilnehmern die wichtigsten Heilpflanzen und ihre Wirkung vorstellen. Aufgrund des Corona-Hygienekonzepts ist die Führung auf zehn Teilnehmer begrenzt. Eine Anmeldung mit vollständigen Kontaktdaten ist im Büro für Tourismus in Annweiler erforderlich. Interessierte melden sich bitte bis Freitag, 5. Juni, 12 Uhr, unter Telefon 06346 2200.