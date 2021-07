Die Gemeinde Rohrbach lädt für Sonntag um 17 Uhr zu einer Führung durch den Wildpflanzen-Lehrpfad ein. Treffpunkt ist am Eingang zum Lehrpfad in der Bahnhofstraße. In dem Bereich wachsen unzählige Pflanzen, von denen einige auf der roten Liste stehen und in freier Natur kaum noch zu finden sind, beispielsweise die Osterluzei, die Sichelmöhre oder die Schierlingspflanze. Im Anschluss wird zu Getränken und Brot mit Kräuterbutter von Wildpflanzen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.