Forstleute im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen laden an neun Terminen von Mitte September bis Anfang Oktober dazu ein, sich ein Bild von der Klimakrise im Wald zu machen. Im Forstamt Haardt beteiligen sich die Forstreviere Wolfseck und Hohe Loog an dieser Aktion.

Förster Thomas Kaber vom Forstrevier Wolfseck wird am Freitag, 17. September, um 15 Uhr Besucher empfangen. Treffpunkt ist am Parkplatz des Restaurants Buschmühle Modenbachtal. Er wird die Folgen der Klimakrise für den Wald erklären und sichtbar machen. Gleichzeitig wird auch über das Konzept der Forstleute gesprochen, wie man mit dieser Herausforderung umgehen will und welcher Beitrag dazu geleistet wird, weniger Treibhausgas-Emissionen zu verursachen.

Die Teilnahme zur Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung im Forstamt Haardt unter Telefon 06341 92780 oder per E-Mail an forstamt.haardt@wald-rlp.de ist erforderlich. Der Vortrag ist Teil der Reihe Klimawandel-Wanderungen im Pfälzerwald.