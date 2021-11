Der Bau- und Förderverein der Altdorfer Kirche sammelt am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr ab 9 Uhr wieder Altpapier, Kartonagen, Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und ähnliches. Der Erlös kommt der Erhaltung der Kirche zugute. Die erste Sammlung im Jahr 2022 ist wieder am 19. Februar.